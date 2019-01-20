مانشستر سيتي يواصل مطاردة المتصدر ليفربول

أخبار الآن | هيدرسفيلد - إنجلترا (وكالات)

حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا سهلًا على هَاديرسفيلد بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم على ملعب كيركليس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد السيتي إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد هاديرسفيلد عند 11 نقطة في المركز الأخير.



أحرز أهداف مانشستر سيتي كلًا من دانيلو وسترلينج وساني في الدقائق 18 و54 و56 من عمر المباراة.

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