تعرف على 5 لاعبين هم الأكثر تهديفاً في السوبر الإيطالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

كأس السوبر الإيطالي هي بطولة أنشأت في عام 1988 ويشرف عليها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وعادة ما يعقد في الأسبوع الذي يسبق بداية الموسم في إيطاليا، ولكن يتم لعبه في أواخر ديسمبر. و يجمع بين الفائز بالدوري الإيطالي الممتاز و الفائز بكأس إيطاليا.

و تقام البطولة من مباراة واحدة فقط وجرت العادة أن تقام البطولة في ملعب الفريق الفائز بالدوري الإيطالي الممتاز.

لكن حدثت بعض الاستثناءات، ففي عام 1993 و 2003 اقيمت البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في واشنطن العاصمة ونيو جيرسي على التوالي. بينما أقيمت البطولة في العاصمة الليبية طرابلس. لكن في آخر 4 نسخ للبطولة، 3 منها أقيمت في ملعب بكين الوطني بالصين.

وبالأمس آقيمت مباراة السوبر الإيطالي في السعودية لأول مرة في التاريخ.

وشهد كأس السوبر الإيطالي منذ بداية البطولة عام 1988 تألق العديد من اللاعبين. اليكم أفضل 5 لاعبين بالسوبر الايطالي على مر السنين بعدد أهداف متساو هو 3 أهداف ..

1- اللاعب الإيطالي أليساندرو دل بييرو - أسطورة الكرة الإيطالية وأيقونة نادي يوفنتس

2- اللاعب الكاميروني صامويل إيتو - لاعب نادي أسبانيا وإنجلترا وتركيا وإنتر ميلان الإيطالي سابقاً.

3- اللاعب الأوكراني أندري شيفتشينكو - هداف الدوري الأوكراني والإيطالي ودوري أبطال أوروبا السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الأوكراني.

4- اللاعب الأرجنتيني كارلوس تيفيز - نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد وسيتى الإنجليزيين السابق، ولاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني الحالي.

5- اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا - نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، وانيستتوتو الأرجنتيني وباليرمو الإيطالي سابقاً.

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