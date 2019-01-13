صلاح يقود ليفربول للحفاظ على صدارة البريميرليج

... محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون في البريميرليغ قاد النجم المصري محمد صلاح ناديه ليفربول لفوز صعب على ضيفه برايتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

... ليفربول يخوض مواجهة للثأر من "المان ستي" والضحية "برايتون" يحل الفريق الكروى الأول بنادى ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون، على ملعبه "فالمر"، فى الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي

... مانشستر سيتي يتعادل 1-1 مع ليفربول عدل مانشستر سيتي تأخره ليتعادل 1-1 مع ليفربول ويفقد الفريقان ارضا جديدة في الصراع على لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم لصالح المتصدر تشيلسي ومطارده المباشر توتنهام هوتسبير.

... ريال مدريد يقلب الطاولة على بطل اليابان كاشيما أنتلرز بفوز مثير 4-2 نجح ريال مدريد في قلب الطاولة على بطل اليابان كاشيما أنتلرز على أرضه وبين جماهيره ليحقق لقبه الثاني في كأس العالم للأندية بعد إنهاء المباراة بفوز مثير بـ 4-2 بعد التمديد في النهائي الذي احتضنه ملعب يوكوهاما الدولي .

... شباب_crew | فيديو للمشجعين بعد انقضاء مباراة فلسطين وسوريا مباراة حماسية أضاءت مساء إمارة الشارقة ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأسيوية التي تستضيفها الإمارات.