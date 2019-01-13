صلاح يقود ليفربول للحفاظ على صدارة البريميرليج
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز بهدف نظيف على مضيفه برايتون، السبت، ليؤمّن بذلك صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل صلاح هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء .
كما وصل لهدفه الشخصي رقم 14 في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود مجددا إلى قمة هدافي البطولة مشاركا بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال وهاري كين قائد توتنهام هوتسبير.
ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 57 بعد 22 مرحلة، مقابل 50 لملاحقه مانشستر سيتي الذي يواجه ولفرهامبتون، الاثنين.
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