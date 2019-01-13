السعودية تتجاوز لبنان وتبلغ دور 16 لأمم آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



حجز منتخب السعودية مقعدا له في دور ال16 لكأس آسيا بعد الفوز على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين في الجولة الثانية لدور المجموعات.

الأخضر السعودي بهذا الفوز وصل للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الخامسة بعدما حقق فوزين على كل من كوريا الشمالية ولبنان.

ومنح فهد المولد، هدف التقدم للمنتخب السعودي بعد 12 دقيقة مستغلا خطأ جورج ملكي مدافع لبنان، وضاعف لاعب الوسط المدافع حسين المقهوي النتيجة في الدقيقة 67.

من جهته تلقى منتخب لبنان هزيمته الثانية بعدما خسر أمام قطر في اللقاء الافتتاحي بهدفين نظيفين ليبقى رصيد منتخب الأرز خاليا من النقاط.





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