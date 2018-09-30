رونالدو يتحدث باللغة العربية مع جمهوره

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

فاجأ نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيه من خلال تطبيق انتسغرام عندما تحدث باللغة العربية، بناء على طلب من أحد متابعيه.

وألقى رونالدو في بث مباشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي السلام باللغة العربية، قائلا "السلام عليكم" ، وكان يتابعه قرابة 142 مليون شخص قبل أن يستكمل حواره مع معجبيه.

وقد تحدث رونالدو باللغة العربية بعد ان طلب منه ذلك أحد معجبيه وعلق رونالدو قائلا: انا لا أجيد التحدث باللغة العربية ، ولكني سألقي التحية باللغة العربية ومن ثم قال : " السلام عليكم" .

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