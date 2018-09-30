الريال يتعادل مع أتلتيكو مدريد فى ديربى العاصمة الإسبانية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

خيم التعادل السلبي دون أهداف، على قمة الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، بين ريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل الفريق الملكي.

وشهد الدقائق الأولى من المباراة، نسقاً متوسطاً من كلا الفريقين، مع أفضلية طفيفة لأتلتيكو مدريد الذي نجح في صناعة العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكن الرعونة التي تحلى بها أنطوان جريزمان ودييجو كوستا، منعت الروخي بلانكوس من التقدم.

ونجح كورتوا في إنقاذ مرمى فريقه، في الانفراد الذي قاده أنطوان جريزمان في الدقيقة 17، حيث انطلق اللاعب الفرنسي من وسط الميدان بعد تمريرة رائعة من كوكي، قبل أن يقترب من الحارس البلجيكي، ليقوم هذا الأخير بغلق زوايا التسديد وترتطم الكرة برأسه.

وفي الدقيقة 37، نجح دييجو كوستا في الانفراد بالحارس تيبو كورتوا، لكن هذا الأخير تمكن من الانتشار على الأرض بشكل جيد لتصطدم الكرة بيده اليسرى، مانعاً المهاجم الإسباني من ترجمة خطورة فريقه لأهداف.

الشوط الثاني، شهد تألق ريال مدريد حيث صنع لاعبو الوسط العديد من الفرص كالتي أهدرها ماركو أسينسيو في الدقيقة 64، وتسديدة داني كارفخال الخطيرة في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

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