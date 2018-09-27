يويفا يحسم المنافسة المحتدمة بين ألمانيا وتركيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



يختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، البلد المضيف لبطولته التي تقام كل أربعة أعوام، والتي تتنافس تركيا وألمانيا على استضافتها في عام 2024.

ويشعر مسؤولو كل من الملفين بالثقة ولكن دون اطمئنان تام للنتيجة النهائية التي ستحسم من خلال التصويت في مدينة نيون السويسرية، وذلك بعد جولة أخيرة من استعراض الملفين والرد على بعض الاستفسارات.

وسبق لألمانيا أن نظمت البطولة عام 1988 كما نظمت مونديالي 1974 و2006 ومونديال كرة القدم النسائية في 2011.

ولم يسبق لتركيا تنظيم أي بطولة كبرى، ولكنها ترشحت 3 مرات من قبل لتنظيم أمم أوروبا.

وستكون بطولة أمم أوروبا 2024 أكبر بطولة عالمية بعد مونديال قطر 2022، وستعقب أمم أوروبا 2020 التي ستقام هذه المرة في 12 دولة احتفاء بالذكرى الستين لإقامة المسابقة.

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