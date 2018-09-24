لوكا مودريتش "الأفضل" في العالم لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

فاز الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الاسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبرز مودريتش الذي تنافس على الجائزة مع المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل كبير خلال الموسم الماضي بعدما ساهم في قيادة ريال مدريد إلى لقبه الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم النجم الكرواتي في قيادة منتخب بلاده للمرة الأولى في تاريخه إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 التي خسرتها كرواتيا امام فرنسا 2-4.

ونال الفرنسي ديدييه ديشامب جائزة أفضل مدرب للعام، بعد قيادته منتخب بلاده لإحراز لقب مونديال روسيا في تموز/يوليو الماضي.

وحصل حارس مرمى بلجيكا تيبو كورتوا على جائزة أفضل حارس، بعد أن ساهم في احراز منتخب بلاده للمركز الثالث في مونديال روسيا.

وضمت التشكيلة المثالية لعام 2018 كل من الحارس الإسباني دافيد ديخيا، وفي الدفاع البرازيلي داني ألفيس، والفرنسي رافائيل فاران، والإسباني سيرجيو راموس، والبرازيلي مارسيلو.

وضم خط الوسط كل من الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي نغولو كانتي، والبلجيكي إيدن هازارد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، وفي خط الهجوم كريستيانو رونالدو.

وحصلت البرازيلية مارتا على جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2018.

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