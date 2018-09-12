قصة حياة الأسطورة مارادونا في مسلسل

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

تستعد شركة "أمازون" الأمريكية لطرح مسلسل جديد يحكي قصة حياة دييجو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية ونابولي.

حيث سيسلط الضوء على محطات مهمة في مسيرته منذ شبابه في الأرجنتين إلى ذروة المسيرة الكروية له مع نادي نابولي الإيطالي في ثمانينيات القرن الماضي، وبحسب وسائل إعلام إيطالية فإنه تم طرح أسماء ثلاثة ممثلين من الأرجنتين لتجسيد دور مارادونا.

وقالت الصحيفة إن كل من خوان بالومينو ونيكولاس جولدشميدت ونازارينو تشيزارو الممثلين الأرجنتينيين جميعهم حصلوا على الضوء الأخضر لتمثيل اللحظات الهامة في تاريخ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

وتمثل أفضل فترة في أوروبا بالنسبة لمارادونا خلال تواجده في نابولي، حينما حصد لقب الدوري مرتين وكأس إيطاليا مرة والدوري الأوروبي مرة وكأس السوبر الإيطالية مرة. كما أنه حصد دولياً لقب كأس العالم 1986 مع منتخب بلاده، وهو يعمل حالياً كمدرب لفريق دورادوس المكسيكي.

ومن الجدير بالذكر بأنه صدر في الماضي فيلمان تناولا قصة حياة مارادونا للمخرجين أمير كوستوريستا وماركو ريسي.

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