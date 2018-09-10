أليجري سيكسر حالة النحس الملازمة لرونالدو

أخبار الآن | تورينو - إيطاليا (وكالات)

تنتظر جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي بفارغ الصبر تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول أهدافه مع السيدة العجوز، بعد انضمامه لصفوف الفريق مطلع الموسم الجاري قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة تقدر بقيمة 105 مليون يورو.

حيث شارك رونالدو مع يوفنتوس في المباريات الثلاثة الأولى في الدوري الإيطالي ونجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة، إلا أن النجم البرتغالي لم ينجح في زيارة الشباك حتى الآن حيث يلازمه سوء توفيق كبير في المباريات التي خاضها.

ووفقًا للتقارير الصحفية الصادرة عن صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، وضع خطة من أجل زيادة فرص رونالدو بتسجيل أول أهدافه مع الفريق، وكسر حالة النحس التي تلازمه حتى الآن، حيث من المقرر أن يعمل الفريق على تكيثف إرسال الكرات العرضية داخل منطقة جزاء الخصوم، من أجل مساعدة رونالدو في إحراز الهدف الأول، خصوصاً في ظل امتلاك الفريق للعديد من الأسلحة على الجانبين، مثل جواو كانسيلو وأليكس ساندرو.

كما أضافت الصحيفة أن أليجري يعتقد بأن هذه أفضل طريقة لتسجيل الأهداف وزدياة فرص الفوز, ففي المباريات الثلاث الأولى حقق الفريق ثلاثة انتصارات على كييفو ولاتسيو وبارما، كما أنهم أكثر فريق أرسل الكرات العرضية في الدوري الإيطالي إلى منطقة الجزاء، برصيد 79 عرضية حتى الآن عن طريق ساندرو، كانسيلو، كوادرادو ودوجلاس كوستا، يليهم إنتر ميلان برصيد 70.



ويأمل النجم البرتغالي البالغ من العمر 33 عامًا في تسجيل أول أهدافه مع السيدة العجوز، حين يواجه نظيره ساسولو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الكالتشيو، في السادس عشر من سبتمبر الجاري.

وسيكون رونالدو أمام مواجهة عاطفية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أوقعت القرعة فريقه يوفنتوس رفقة مانشستر يونايتد، حيث سيعود لملعب "أولد ترافورد" مجددًا بدور المجموعات هذا الموسم، بجانب فالنسيا الإسباني

ويعتبر رونالدو هو صاحب أكبر راتب في الدوري الإيطالي بعد انضمامه من ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، حيث يتقاضى 30 مليون يورو، وبفارق كبير عن أقرب اللاعبين، حيث يليه الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي يتقاضى 8.5 مليون يورو.

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