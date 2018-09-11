راكتيتش: مودريتش أفضل من ميسي ويستحق جائزة "فيفا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )



دافع اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش عن ترشح مواطنه لوكا مودريتش لنيل جائزة اللاعب الأفضل في العالم هذا العام، وأكد أن حصوله على جائزتي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والكرة الذهبية سيكون بمثابة جائزة لكرواتيا بأكملها.

وقال راكتيتش: لوكا يستحق كل شيء، وجميعنا في كرواتيا سعداء من أجله، إنها جائزة لكرواتيا بأكملها، ولدينا اللاعب الأفضل في أوروبا وفي العالم

وجاءت تصريحات راكتيتش عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده مدرب المنتخب الإسباني، لويس انريكي، برفقة لاعب برشلونة سيرخيو بوسكيتس والذي دافعا فيه عن الأرجنتيني ليونيل ميسي وأكدا أنه الأفضل في العالم بغض النظر عن هوية الفائزين بالجوائز الفردية.

وعن هذا تحدث راكتيتش قائلا: بشكل عام ليو ميسي هو الأفضل في العالم وعبر التاريخ، ولكن العام الحالي هو عام لوكا وهذا يعرفه ليو وجميع من يحبون كرة القدم، إذا كانوا منحوه جائزة الأفضل في أوروبا فماذا ينقصه حتى يحصل على جائزة الأفضل في العالم؟.

واستطرد قائلا: لوكا سعيد للغاية بالحصول على هذه الجوائز، لم يهدها له أحد، كرواتيا تتطلع لفوزه بالجائزة، لقد حصل على القليل حتى الآن وسيحصد جميع الجوائز في المستقبل.

واختير مودريتش ضمن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة للفوز بجائزة الـ"فيفا" لأفضل لاعب في العالم بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.

ومن المقرر أن يعلن الفائز بالجائزة في حفل يقام خصيصا لهذه المناسبة في 24 سبتمبر الجاري.

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