صلاح: إصابة نهائي دوري الأبطال أسوأ لحظة في مسيرتي..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



عد محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أن إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، التي أجبرته على مغادرة الملعب أسوأ لحظة في مسيرته . وقال صلاح عن إصابته في الكتف، التي تعرض لها خلال نهائي دوري الأبطال إنه أفضل الآن و اضاف انه يتمنى أن يشارك في أول لقاء بكأس العالم أمام أوروغواي.



وتحدث صلاح في مقابلة مطولة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن فرصه في المشاركة ببطولة كأس العالم، التي تنطلق الخميس في روسيا، علما أن مصر تلعب في المجموعة الأولى التي تضم صاحب الأرض وأوروغواي والسعودية، وتخوض لقاءها الأول الجمعة، وقال صلاح عن إصابته في الكتف، التي تعرض لها خلال نهائي دوري الأبطال انه أفضل الآن و اضاف انه يتمنى أن أشارك في أول لقاء بكأس العالم أمام أوروغواي، لكن ذلك يعتمد على شعوري قبيل المباراة".

وأوضح صلاح أن الإصابة التي أثرت على مستوى ليفربول خلال النهائي الأوروبي وسهلت مهمة الفريق الملكي الذي حسم اللقاء بنتيجة 3-1، "كانت أسوأ لحظة في مسيرتي"، وغادر صلاح ملعب اللقاء بعد إصابة قوية في الكتف، تعرض لها جراء التحام قوي من قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، وقال: "عندما سقطت على الأرض شعرت بمزيج من الألم والقلق، وأيضا الغضب والحزن لأنني لن أستطيع إكمال نهائي دوري الأبطال، وبعد لحظات فكرت في احتمال غيابي عن كأس العالم، وكان شعورا مدمرا بالنسبة لي".

وعلق أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي على ادعاء راموس، بأن صلاح كان هو من جذب ذراعه في البداية، قائلا: "هذا مضحك"، وقال راموس إن صلاح "جذب ذراعي إليه وسقط على جانبه الآخر. في الواقع هو من تسبب في إصابته"، وضحك صلاح عندما وجهت له الصحيفة سؤالا عن تصريح آخر لراموس، قال فيه إن اللاعب المصري كان بإمكانه إكمال المباراة لو تلقى حقنة.

وأضاف صلاح: "تعليقي أنه من الجيد أن يجعلك شخص تبكي ثم يجعلك تضحك. ربما بإمكانه أن يخبرني إذا ما كنت جاهزا لكأس العالم"، وتابع: "نعم أرسل لي راموس رسالة (بشأن ما حدث)، لكنني لم أقل له أبدا إن كل شيء على ما يرام"..

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