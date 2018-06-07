صلاح يصل القاهرة ووكيله ينفي عرضه على برشلونة

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

وصل اللاعب محمد صلاح إلى القاهرة، الأربعاء، ومن المقرر أن يحضر مران المنتخب المصري السبت. كما نفى وكيله ما نشر عبر مجلة الآس الإسبانية عن عرضه على نادي برشلونة الإسباني.

وكانت "آس" قالت، في تقرير نشرته الأربعاء، إن ممثل صلاح عرض خدمات لاعبه على برشلونة، مشيرا إلى أنه مستعد لبدء المفاوضات. وأوضت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة وممثل صلاح عقدوا اجتماعات، خلال الفترة الأخيرة، بهدف تقييم مستقبله ومناقشة إمكانية انتقاله إلى "كامب نو".

وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية في مفصل الكتف إثر تعرضه لالتحام عنيف من سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليخرج اللاعب بعد قرابة 30 دقيقة من انطلاق المباراة.

و قال جهاز المنتخب المصري أن صلاح وصل للقاهرة اليوم وتوجه إلى مسقط رأسه في نجريج بمدينة بسيون قبل الانضمام لمعسكر المنتخب المصري، حيث سيقضي اللاعب في بلدته غدا الخميس وبعد غد الجمعة، على أن ينضم لمعسكر الفريق يوم السبت القادم، قبل أن يخوض المران الأخير للمنتخب الملقب بـ(الفراعنة) مساء نفس اليوم قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق الأسبوع المقبل.



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