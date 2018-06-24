الرقص وسيلة منتخبات إفريقيا لتخفيف الضغوطات في كاس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تدخل المنتخبات الـ 32 المشاركة في بطولة كأس العالم الجولة الثالثة والحاسمة للصعود الي الدور الثاني وعلى عاتقهم ضغوطات كبيرة لتحقيق امال جماهيرهم بتحقيق انجاز غير مسبوق.

وتتسم دائما هذه المرحلة بفرض الابتعاد عن كافة وسائل الاعلام لابعاد اللاعبين عن الضغوطات التي قد تعرقل مسيرتهم. مما يجعل الكثير من اللاعبين يظهرون بكل جدية وصرامة امام الكاميرات في التدريبات.

الا أن المنتخبات الأفريقية المشاركة كالسنغال ونيجيريا لهم طريقة أخرى تختلف عن باقي المنتخبات في المونديال. فمن الملاحظ دائما أن المنتخبات الأفريقية تبتعد عن الضغوطات النفسية عن طريق الغناء والرقص أثناء الدخول لاجراء عملية الاحماء قبل المباريات وأثناء التدريبات مما يضفى نوعا من المرح والسعادة داخل المعسكر

وقد انتشر مقطع فيديو طريف للاعبي المنتخب السنغالى في التدريبات وهم يرقصون بطريقة جماعية لاقت استحسان الكثير من الجماهير.

يذكر ان المنتخب السنغالي يستعد لملاقاة المنتخب الياباني في الجولة الثانية اذ يمتلك المنتخبان 3 نقاط في جعبتهما ما يعطي هذا اللقاء أهمية كبيرة لسعيهما لانتزاع صدارة المجموعة.

للمزيد:

هدف الثواني الأخيرة ينقذ ألمانيا أمام السويد

المكسيك يتغلب على كوريا الجنوبية بهدفين لقاء هدف