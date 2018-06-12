صلاح يجري تدريبات منفردة مع المنتخب المصري

أخبار الآن | غروزني - روسيا - (وكالات)

أجرى نجم الدوري الانجليزي الممتاز محمد صلاح حصة تمارين منفردة مع المنتخب المصري استعدادا لمونديال روسيا ألفين وثمانية عشر، وتدرب صلاح للمرة الاولى منذ تعرضه للاصابة الشهر الماضي خلال المباراة النهائية لدوري ابطال أوروبا



واجرى منتخب الفراعنة تدريباتهم في معسكرهم في مدينة غروزني بينما توجه صلاح الى جانب الملعب وبدأ بتمارين هرولة خفيفة بمتابعة من الطاقم الطبي للمنتخب، وكان منتخب مصر اجرى الاحد تمرينه الاول في روسيا من دون مشاركة صلاح. ولم تتاكد بعد جاهزية صلاح لخوض المباراة الاولى لبلاده امام الأوروغواي.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم "الاثنين"، أن محمد صلاح أجرى أول حصة تدريبية له، بعد إصابته في 26 مايو الماضي، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، بحسب موق روسيا اليوم، ونشر الاتحاد الكروي المصري مقطع فيديو على "فيسبوك" كتب فيه: "محمد صلاح يعود في هذه اللحظات إلى الملعب مجددا ويؤدي تدريبات منفردة على هامش تدريبات المنتخب الوطني التي تقام حاليا في استاد أحمد أرينا بغروزني".

وأكد مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده على هامش التدريب اليوم، أن محمد صلاح في تحسن مستمر ويملك عزيمة وحماس المشاركة، لكن قبل أربعة أيام من المباراة لا يمكن إعطاء إجابة واضحة عن إمكانية مشاركته من عدمها، وأضاف: نتابع الحالة كل يوم بيومه، ومنذ اللحظة الأولى لإصابته نتابعها، حيث خضع صلاح لجلسات علاج يومية، ومارس تدريبات علاجية في صالة اللياقة البدنية، واليوم عاد مرة أخرى إلى الملعب من خلال تدريبات فردية، مؤكدا أنه يستحيل أن نضغط على اللاعب من أجل المشاركة، فهو ابننا ومستقبله يهمنا.

وكان منتخب مصر قد وصل إلى روسيا أمس الأحد، وأجرى حصة تدريبية مفتوحة في مدينة غروزني، دون مشاركة الفرعون محمد صلاح، وسيلعب منتخب الفراعنة في الدور الأول لنهائيات كأس العالم 2018، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من روسيا والسعودية والأوروغواي.

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