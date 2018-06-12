إرتفاع جنوني لقيمة صلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

كشفت دراسة حديثة نشرها مرصد كرة القدم "سي.آي.إي.أس" عن ارتفاع جنوني بقيمة النجم المصري، محمد صلاح، بـ171 مليون يورو، في حين حظيت فرنسا بالمنتخب "الأغلى" في نهائيات كأس العالم.تعتمد هذه الدراسة على تقديم "السعر المناسب" الذي يجب على الأندية المشترية دفعه للتعاقد مع لاعب معين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأداء الرياضي لكل من اللاعبين وأنديتهم، وعلى أساس سعر اللاعبين تم تصنيف أغلى المنتخبات.

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وبحسب الدراسة، تصل قيمة لاعبي المنتخب الفرنسي في سوق الانتقالات حتى 1.41 مليار يورو، بينها 187 مليون يورو للاعب "كيليان مبابي"، الذي سينتقل هذا الصيف نهائيا من موناكو إلى باريس سان جرمان. وتتقدم فرنسا على إنكلترا (1.39 مليار يورو)، والبرازيل (1.27 مليار يورو).

صلاح يجري تدريبات منفردة مع المنتخب المصري

و رغم أن المنتخب المصري يحتل المركز السابع عشر بـ (232 مليونا) خلف سويسرا بـ (246 مليونا)، إلا أن نجمه اللاعب محمد صلاح يعتبر أحد أغلى اللاعبين في النهائيات بعدما حددت قيمته بـ171 مليونا. هذه القيمة التي عرفت ارتفاعا جنونيا. إذ انتقل اللاعب العام الماضي إلى ليفربول من روما الإيطالي مقابل 48 مليون يورو فقط .