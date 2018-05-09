سان جيرمان يتوج بلقب كأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا لكرة القدم بعد الفوز على مضيفه ليزيربيي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي جمعت بينهما امس الثلاثاء.

وتقدم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 26 ثم أضاف الأوروجوياني إدينسون كافاني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 74.

وحصد سان جيرمان اللقب للمرة الرابعة على التوالي والثانية عشر في تاريخه.

وينفرد سان جيرمان بالرقم القياسي لعدد الألقاب في مسابقة الكأس متفوقا بفارق لقبين عن أقرب ملاحقيه مرسيليا الذي نال اللقب عشر مرات من قبل.

وحقق سان جيرمان ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة في الموسم الحالي.

وبدأت المباراة بمحاولة من جانب ليزيربيي انتهت بتسديدة من سيباستيان فلوشون لكنها ضلت طريقها للشباك.

وكاد جيوفاني لو سيلسو أن يتقدم بهدف لسان جيرمان في الدقيقة الخامسة ولكن القائم حرمه من التسجيل.

وفرض سان جيرمان سيطرته الكاملة على مجريات اللعب وكان كيليان مبابي قريبا جدا من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة عبر تسديدة قوية ولكن القائم وقف له بالمرصاد.

ولاحت فرصة خطيرة للأرجنتيني انخل دي ماريا بعدما تهيأت له الكرة على بعد ست ياردات من المرمى لكنه تسرع في التسديد لتضل الكرة طريقها للشباك.

وتصدى القائم لفرصة ثالثة مؤكدة لسان جيرمان وحرم جيوفاني لو سيلسو من التسجيل عبر تسديدة صاروخية بعيدة المدى.

وجاءت الدقيقة 26 لتشهد هدف السبق لسان جيرمان عن طريق لو سيلسو عبر تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وكان البرازيلي داني الفيش قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 34 من ضربة حرة نفذها بشكل رائع ولكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كاد أدريان رابيو أن يسجل الهدف الثاني لسان جيرمان بعدما انفرد تماما بمرمى أصحاب الأرض ولكن الحارس ماثيو بيشو أنقذ مرماه من هدف محقق.

واستأنف سان جيرمان نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني وكان إدينسون كافاني قريبا جدا من التسجيل بعد مرور أربع دقائق فقط بعدما تبادل التمرير مع مبابي وسدد كرة قوية باتجاه المرمى ولكن بيشو أبعد الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

وسجل مبابي هدفا في الدقيقة 50 ولكن الحكم الغاه نتيجة لمسة يد ضد زميله ماركينيوس.

واهدر كافاني فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة رائعة من داني الفيش أمام المرمى مباشرة ليسدد من لمسة واحدة ولكن بيشو دافع عن مرماه ببراعة.

وضاعت فرصتين محققتين لسان جيرمان عن طريق مبابي الأولى عبر تسديدة قوية حولها بيشو لضربة ركنية ثم انفراد كامل من النجم الصاعد لكن حارس أصحاب الأرض حرمه مرة أخرى من التسجيل.

وحصل سان جيرمان على ضربة جزاء حصل عليها لكافاني من خطأ للحارس بيشو، ليسجل منها مهاجم منتخب أوروجواي الهدف الثاني للفريق الضيف.

وشن صاحب الأرض أكثر من هجمة على مرمى سان جيرمان في الدقائق الأخيرة لكن دون أن ينجح في هز الشباك، كما لاحت أكثر من فرصة للفريق الضيف لكن لم يتم استثمارها على النحو الأمثل لينتهي اللقاء بفوز سان جيرمان بهدفين دون رد ويتوج باللقب.

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