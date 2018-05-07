ريبيري باق مع بايرن ميونيخ الألماني لسنة إضافية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن الفرنسي فرانك ريبيري جناح فريق بايرن ميونيخ تجديد عقده مع العملاق البافاري لمدة موسم واحد وتحديدا حتى 30 يونيو 2019.

وتبع إعلان ريبيري عن تجديد عقده، تعقيب من الحساب الرسمي لبايرن عبر "تويتر" بالتأكيد على تجديد التعاقد، مرفقا بصورة تجمع اللاعب الفرنسي، بحسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن لحظة التوقيع.

وقال ريبيري عبر حسابه الرسمي بموقع "أنستقرام" للتواصل الاجتماعي: "فخور أن أعلن أني وقعت عقداً جديداً مع بايرن حتى 2019"، مرفقة بصورة له وهو يوقع العقد.

وكانت صحيفة "تاج زوتينج"، الألمانية قد نشرت في تقرير لها الأحد نقلاً عن مصادر في النادي البافاري، أن وكيل ريبيري أخبر إدارة بايرن بأن الأسطورة الفرنسية وافق على تمديد عقده لموسم إضافي.

يذكر أن ريبيري انضم لبايرن قادماً من أولمبيك مارسيليا في صيف 2007 ليصبح أحد الأسماء اللامعة في تاريخ النادي محققاً 8 ألقاب للدوري الألماني "بوندسليجا" كأكثر لاعب أجنبي تحقيقاً للدوري بتاريخ النادي، وذلك بالإضافة للقب لدوري أبطال أوروبا في 2013 وتتويجه أفضل لاعبي البطولة في تلك السنة.



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