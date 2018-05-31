تعرف على حسناء "راموس" التي شغلت مواقع التواصل الإجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

بعد إصابة لاعب ليفربول محمد صلاح، على يد مدافع نادي ريال مدريد سيرجيو راموس، أصبح الأخير محط اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.وتحديدا شريكته الحسناء، عارضة الأزياء الإسبانية "بيلار روبيو".

بيلار عملت كمقدمة تلفزيونية، ثم اتجهت بعد ذلك إلى مجال الموضة والأزياء وعملت كعارضة.

بيلار تبلغ من العمر 40 عاما وتكبر راموس بـ8 سنوات حيث يبلغ هو من العمر 32 عاما، تربطهم علاقة حب منذ عام 2012 وحتى الآن، ولديهم 3 أطفال.



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