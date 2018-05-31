استقالة زيدان... الأسباب ومستقبله التدريبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد أن فاجأ الفرنسي زين الدين زيدان الجميع باستقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، كثر الحديث عن أسباب القرار المفاجئ الذي اتخذه المدرب الفرنسي، خاصة بعد تحقيقه الإنجاز الأوروبي التاريخي بحصد لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.

ولم تكن أسباب زيدان واضحة حيث سبب القرار صدمة حتى للمقربين منه في النادي الملكي، وعلى رأسهم الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي قال "أنا مصدوم، لا يمكن لأحد أن يكون جاهزا لخبر مثل هذا".

وفي مؤتمر صحفي عاجل أقيم في مقر النادي، أعلن زيدان عن استقالته مفتتحا المؤتمر بجملة "لقد اتخذت القرار بعدم الاستمرار العام المقبل".

وأكد الفرنسي أنه مدرك بأنها لحظة غريبة على الجميع، لكنه يعتقد أنه اتخذ القرار الصائب، مضيفا أنه أخبر قائد الفريق سيرجيو راموس بقراره، وأن المدافع الإسباني ساند القرار وتفهمه بالكامل.

وقال إنه يحتاج للتغيير، حيث قال: "بعد 3 أعوام، التغيير أصبح ضروريا، شيء مختلف، رسالة مختلفة".

كما لفت زيدان إلى أن الوقت قد يكون مناسبا حتى بالنسبة للاعبين، وخاصة الكبار، الذين يحتاجون للتغيير.

وعن مستقبله التدريبي، لمح زيدان إلى أنه جاهز لتجربة جديدة بقوله: "لم أتعب من التدريب. لقد دربت الفريق لثلاثة أعوام، ولكني أعتقد أن وقت الرحيل عن النادي قد حان". مشددا على أنه لا يبحث عن فريق آخر لتدريبه في الوقت الحالي.

وكان زيدان في طريقه لتجديد عقده مع "الفريق الملكي"، لكن الضغوط والمطالب دفعته لتعديل مساره، حسب ما قال في المؤتمر العاجل.

وقال زيدان: "المطالب قد تتعبك. ربما وقتها كنت أريد التجديد ولكنني غيرت رأيي لاحقا. لقد قلت دائما إن كل شيء ممكن في هذا النادي".

كما أكد زيدان أنه بطل بالفطرة، ولا يحب الخسارة أبدا، وأن شعوره بعدم القدرة على الاستمرار بتحقيق الألقاب دفعه للرحيل.

وأضاف: "لو بقيت مدربا الموسم المقبل كان سيصعب علينا تحقيق الألقاب، لا أستطيع نسيان مسيرتنا المحلية هذا الموسم"

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