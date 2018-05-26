احصائيات قبل موقعة نهائي ابطال اوروبا 2018

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

تتوجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية يوم السبت المقبل في السادس والعشرين من شهر مايو / أيار الجاري إلى ملعب أولمبيسكي ، والذي سيحتضن نهائي ابطال اوروبا لكرة القدم 2017-2018 بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

ويسعى ريال مدريد إلى دخول التاريخ من خلال الحصول على لقب الابطال للمرة الثالثة على التوالي ، في حين يبحث ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب عن التتويج باللقب السادس والأول منذ موسم 2004-2005.

وفيما يلي أبرز الأرقام والاحصائيات عن هذه المباراة:

* هذه المباراة هي السادسة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا ، حيث فاز ليفربول بالمباريات الثلاث الأولى (6-0) ، بينما فاز ريال مدريد (4-0) في موسم 2014-2015.

* ريال مدريد يتأهل إلى المباراة النهائية من دوري ابطال اوروبا للمرة السادسة عشر في تاريخه ، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ هذه المسابقة.

* ليفربول سيخوض النهائي الثامن في تاريخه في مسابقة دوري الابطال كرة القدم ، بثلاث نهائيات على الأقل أكثر من أي فريق إنجليزي آخر.

* ريال مدريد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 12 مرة ، ولم يخسر سوى في عام 1962 ضد بنفيكا ، في عام 1964 ضد انتر ميلان وفي 1981 ضد ليفربول.

* زين الدين زيدان أصبح أول مدرب يصل لثلاثة نهائيات على التوالي في دوري أبطال أوروبا ، معادلاً رقم الإيطالي مارتشيلو ليبي بين عامي 1996 و 1998.

* نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1981 كان آخر نهائي أوروبي يخسره ريال مدريد ، وقد فاز في كل النهائيات الستة اللاحقة وكلها في دوري أبطال أوروبا في 1998، 2000، 2002، 2014، 2016 و 2017.

* ليفربول لم يخسر سوى نهائيين اثنين فقط من سبع نهائيات شارك بها في دوري أبطال أوروبا ، ضد يوفنتوس في عام 1985 وضد ميلان في 2007.

* ريال مدريد هو أول فريق منذ يوفنتوس 1996 إلى 1998 يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في ثلاث نسخ متتالية ، وقد يصبح أول فريق يفوز في ثلاث نهائيات متتالية منذ بايرن ميونخ 1974 حتى 1976.

* ليفربول يحتل صدارة الهدافين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 40 هدفاً ، فقط برشلونة 45 في 1999-2000 وريال مدريد 41 هدفاً في 2013-2014 سجلا أهدافاً أكثر في موسم واحد من المسابقة.

* الأندية الإسبانية فازت في آخر ست نهائيات أوروبية ضدّ الفرق الإنجليزية ، باستثناء كأس السوبر الأوروبي ، في حين أن إشبيلية هو آخر الأندية الإسبانية بفوزه على ليفربول في الدوري الأوروبي عام 2016.

* ليفربول هو آخر فريق إنجليزي يفوز على خصم إسباني في مباراة نهائية في البطولات الأوروبية الرئيسية ، وذلك عندما تغلب بنتيجة (5-4) على ديبورتيفو ألافيس في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001.

* الفرنسي زين الدين زيدان يمكن أن يصبح المدرب الثالث الذي يفوز في دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات بعد بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي ، لكنه سيكون المدرب الوحيد الذي يفوز في ثلاث نسخ متتالية.

* ليفربول تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في ست مناسبات منذ مرحلة المجموعات حتى نهاية الدور نصف النهائي ، أكثر من أي فريق آخر وبالتساوي مع برشلونة .

* النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يمكن أن يصبح أول لاعب يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين متتاليتين ، آخر من نجح في الوصول إلى ذلك كان فرانز روث في عامي 1975 و 1976.

* يورجن كلوب سيحوض ثاني نهائي في دوري أبطال أوروب بعد هزيمة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في عام 2013 ، فقط ثلاثة مدربين خسروا في أول نهائيين وهم ماسيميليانو أليجري 2015 و 2017، دييجو سيميوني 2014 و 2016 وهيكتور كوبر 2000 و 2001.

* الألماني يورجن كلوب خسر خمسة في المباريات النهائية الستة التي خاضها كمدرب ، مرتين في كأس ألمانيا، مرة واحدة في نهائي دوري أبطال أوروبا، مرة واحدة في كأس السوبر الألماني، مرة واحدة في الدوري الأوروبي، فيما فاز في كأس ألمانيا عام 2012 مع دورتموند.

* كريستيانو رونالدو أحرز أربعة أهداف في نهائيات دوري أبطال أوروبا ، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة ، كما يحمل النجم البرتغالي أيضاً الرقم القياسي من حيث التسجيل في ثلاث نهائيات مختلفة في أعوام 2008 و 2014 و 2017.

* محمد صلاح (10)، روبرتو فيرمينو (10) وساديو ماني (9) أكثر ثلاثي تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، أكثر من من أي ثلاثي آخر في المسابقة ، متفوقاً على كريستيانو رونالدو (17) وجاريث بيل (6) وكريم بنزيما (5) في موسم 2013-2014.

* جيمس ميلنر صنع ثماني تمريرات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، وهو رقم قياسي جديد منذ إعتماد الشكل الجديد في 2003-2004 ، في حال صناعة أي تمريرة حاسمة خلال المباراة أمام ريال مدريد فسوف يحقق رقماً قياسياً في عدد التمريرات الحاسمة.

اقرأ أيضا:

"رونالدو" لا يحبذ مقارنته بمحمد صلاح.. وهكذا نعته