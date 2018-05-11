محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حسم النجم المصري محمد صلاح أمس، مصيره مع ناديه ليفربول بعد تقارير عن احتمال رحيله عن صفوف الفريق الإنجليزي للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني. وفقا للغارديان.

وحسب الصحيفة البريطانية، قال صلاح إنه سعيد للغاية مع ليفربول، كما عبر عن رغبته في الاستمرار وتحقيق مزيد من الطموحات بالنسبة له وبالنسبة للفريق الإنجليزي.

وأضاف نجم ليفربول وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، "كل ما أتمناه أن نحقق لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وأن نتأهل للبطولة الأوروبية في الموسم المقبل".

وتابع "أنا ألعب في ليفربول في موسمي الأول.. هناك الكثير من الطموحات لدي الريدز".

يذكر أن فريق ليفربول سيلتقي الفريق الملكي في 26 من مايو الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية، أشارت بقرب انتقال النجم المصري للفريق الملكي نهاية الموسم الجاري بصفقة قد تصل قيمتها إلى 180 مليون يورور، وراتب سنوي يقدر بـ 25 مليون يورو.

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