"صلاح" نجم عربي يسطع بسماء إنكلترا ويحصد جوائز عالية القيمة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة

في معقل أفضل دوريات العالم على الإطلاق تحول النجم المحبوب المصري المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنكليزي لآلة لحصد الجوائز. حيث ُتوج النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في فريقه لموسم الدوري الممتاز 2017-2018، وتعتبر هذه الجائزة هي الأولى في حفل التتويج للفرعون المصري، لأنه حصل على أفضل لاعب في ليفربول بتصويت الجمهور، وحصد جائزة أخرى في استكمال لمراسم التتويج، وهي جائزة أفضل لاعب في ليفربول بتصويت اللاعبين.

في هذا السياق، قالت صحيفة "ميرور" إن "محمد صلاح غادر الحفل، من أجل السفر إلى العاصمة البريطانية لندن، لحضور حفل رابطة النقاد الرياضيين الإنكليزية، التي توج من قبلها أيضا، بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم.

ونال صلاح، جائزة لاعب الموسم في صفوف الريدز، إلى جانب جائزة أفضل لاعب بناءً على تصويت الجماهير.

وأكمل صلاح قائلا: "كل ما حققته مع ليفربول في موسمي الأول يعد مجرد بداية فقط، وأملك العديد من الطموحات مع الفريق، أسعى لها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على

حساب ريال مدريد الإسباني".

في نفس الوقت، عبر محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي عن سعادته البالغة بتحقيق جائزتين في الحفل السنوي لناديه يوم الخميس، بعدما حصد الدولي المصري جائزة أفضل لاعبي الموسم بناديه وفقا لتصويت زملائه، وجائزة أفضل

لاعب بتصويت الجماهير، ونشر صلاح صورته مع الجائزتين عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها قائلا "جائزتين.. وهناك بعض الوقت لأكمل هاتريك الجوائز"..

مصدر الصورة (skysports)



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