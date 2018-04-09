أتلتيكو مدريد يقتنص التعادل من ريال مدريد

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (وكالات)

ديربي اسبانيا الكبير بين قطبي العاصمة مدريد بلا غالب ولا مغلوب ..والمستفيد الاكبر هو المتصدر برشلونة

حَسَمَت نتيجة التعادلِ الإيجابي بهدفٍ لهدف قمةَ دربي مدريد بين ريال وجاره الضيف أتلتيكو الأحد ضمن المرحلةِ الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني، ليكون برشلونة المتصدر أبرز مستفيد من هذه النتيجة.

في معقلِ "سانتياغو بيرنابيو"، افتتح ريال صاحب الأرض النتيجة بفضلِ نجمهِ البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أن يتمكنَ أتلتيكو من الردِ سريعاً بفضلِ أيقونته الفرنسية أنطوان غريزمان.

بهذا التعادل عزّز أتلتيكو رصيدهُ في الوصافةِ برصيدِ 68 نقطة وبفارقِ 11 نقطةٍ كاملة عن برشلونة الذي اقتربَ من حسمِ التتويجِ بلقبِ الليغا .

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