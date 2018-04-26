ميسي ينتصر في قضية علامة تجارية أمام محكمة أوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قضت ثاني أعلى محكمة في أوروبا بأحقية لاعبِ كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيل اسمه كعلامةٍ تجارية للمعداتِ والملابس الرياضية لأنه يتمتعُ بشهرة كبيرة تسمحُ بالتفريق بين اسمه وبين العلامة التجارية لشركةِ الملابس والأدوات الخاصة برياضات الدراجات "Massi".

ووصلت القضية إلى المحكمة الأوروبية العامة بعد شكوى قدمتها الشركة الإسبانية صاحبة العلامة التجارية إلى المكتب الأوروبي لحماية الملكية الفكرية.

وقال المكتب إن التشابه الكبير في النطق والشكل بين كلمتي ميسي وماسي يجعل من الصعوبة التفريق بينهما وهو ما عارضته المحكمة.

وقالت المحكمة يوم الخميس "يتمتع السيد ميسي بشهرة كبيرة لأنه يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون ويكون محور نقاشات عديدة في الإذاعة والتلفزيون".

وينظر إلى ميسي (30 عاما) على نطاق واسع على أنه واحد من أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب الكرة على مدار تاريخها واحتفل بإحراز هدفه رقم 600 في الشهر الماضي كما أنه الهداف التاريخي لبرشلونة ومنتخب بلاده الأرجنتين.

وقالت المحكمة إنه حتى لو كان بعض الأشخاص لا يعرفون ميسي فإنهم على الأرجح لن يكونوا ممن يهتمون بشراء معدات رياضية.

ويحق لشركة ماسي التقدم بطعن على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.

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