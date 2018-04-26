السباحة في المياه الباردة تساعد على خسارة الوزن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

توصلت دراسة حديثة إلى أن استبدال فصول اليوغا الأسبوعية بالسباحة في المياه الباردة، يمكن أن تُسهل عملية إنقاص الوزن بسرعة أكبر.

وكشفت دراسة جديدة من جامعة طوكيو، أن التعرض للحرارة الباردة لفترات طويلة من الزمن، يُمكنه تحسين قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم وزيادة التمثيل الغذائي، وبالتالي خسارة المزيد من الوزن.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الآثار، نتيجة للتوترات التي تتسبب بها درجات الحرارة على الجسم، وفي نهاية المطاف التكيف مع الدهون غير الصحية حتى تتمكن من حرق السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويبحث الفريق الذي أجرى الدراسة الآن عن طرق للتكيف يدوياً دون التعرض للبرد، ما يوفر وسيلة لأكثر من 80 مليون بالغ يعانون زيادة الوزن في الولايات المتحدة، والعاجزين عن ممارسة الرياضة لحرق الدهون بسهولة.

ورغم أن العديد من الطرق التقليدية تستخدم درجات حرارة عالية لزيادة إنتاج العرق، إلا أن الدراسة تقول إن الحرارة المنخفضة، تجبر الجسم على العمل بجد للحفاظ على الدفء، وحرق المزيد من الدهون.

وفي هذه الدراسة، اكتشف الباحثون نوعاً ثالثاً من الدهون يعمل مثل الشحوم البنية، على تحطيم الدهون والسكر لتحسين الحساسية للأنسولين وزيادة التمثيل الغذائي، نتيجة للتعرض الطويل للحرارة المنخفضة.

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