تعرفوا الى لاعب كرة القدم... كل هدف يسجله يموت أحد المشاهير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



هناك حالة غربية مرتبطة بين موت المشاهير وتسجيل لاعب فريق ارسنال الانكليزي أرون رامسي للاهداف، هذه اللعنة التي تصيب المشاهير بعد أهداف رامسي لفتت الانظار عند الاعلان عن وفاة العالم البريطاني ستيفن هوكينغ، فالاخير قد توفي بعد 6 أيام فقط من تسجيل النجم الويلزي هدفاً في مرمى فريق ميلان الايطالي، الزميل مهند حزيّن يستعرض لكم أبرز المشاهير اللذين قضوا حتفهم بعد تسجيل رامسي للاهداف.



سجل نجم آرسنال الانجليزي آرون رامسي هدفا في الأول من آيار 2011، وقتل بعدها بيومٍ واحدٍ زعيمُ تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، رامسي سجل هدفا آخر في الثاني من أكتوبر 2011، ولقي الرئيسُ الليبي معمر القذافي مصرعه بعد ثلاثةِ أيام.

كما أنه سجل في العاشر من الشهر عينه وتوفي الرئيسُ السابقُ لشركة آبل ستيف جوبز، في الحادي عشر فبراير الفين واثني عشر سجل رامسي فتوفيت المطربةُ الأمريكيةُ ويتني هيوستن في اليوم ذاته، ضحايا رامسي لم ينتهوا ففي الثلاثين من ديسمبر الفين وثلاثةَ عشرَ سجل نجمُ الغنرز فرحلَ في اليوم عينه الممثلُ العالميُ بول ووكر.

سجل رامسي في العاشر من آب الفين واربعةَ عشرَ، فتوفي في اليوم التالي الممثلُ روبين ويليامز، في الرابع عشر من شهر آذار من العام الجاري سجل رامسي فتوفي بعدها بايام قليلة العالم البريطاني ستيفن هوكينغ، فيا ترى من هي الضحية المقبلة التي ستصاب بلعنة أهداف آرون رامسي؟..



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