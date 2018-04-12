حدث بالفعل.. أهداف "ميسي" تسبب هزات أرضية بسبب قفز المشجعين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أهداف ميسى تسبب هزات أرضية..هذا الأمر ليس مزحة وإنما حدث بالفعل.



دراسة حديثة كشفت أن أهداف "ليونيل ميسى" المعروف بأنه واحد من أعظم لاعبي كرة القدم فى العالم، تجعل الأرض "تهتز" بالمعنى الحرفي للكلمة، وشرح الباحثون أن رد فعل الآلاف على الأهداف التي يسجلها اللاعب كافي لجعل مدينة برشلونة بأكملها تهتز.



ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني، كشف مقياس الزلازل أنه في كل مرة سجل فيها ميسي، كان هناك هزة تحدث بفعل قفز الناس إلى أعلى في الملعب، وعلى سبيل المثال، خلال مباراة ضد تشيلسي الشهر الماضي، سجل ميسي هدفين في فوز برشلونة 3-0، وسجل مقياس الزلازل ارتفاعًا كبيرًا بعد هدفه الأول فقط، ولم يحظ هدفه الثاني بنفس رد الفعل.

قال جوردى دياز، المؤلف الرئيسى للدراسة من معهد علوم الأرض، متحدثًا فى مؤتمرات الجيولوجيا فى فيينا: "وضعنا مقياس زلزالى داخل مبنى فى برشلونة، وهذا سمح لنا بتحديد قوة الاهتزاز التى تنتجها أنشطة مختلفة، بما فى ذلك حركة المرور أو قطارات الأنفاق".

وليس ميسي فقط هو الذى يجعل الأرض تهتز، فغالبًا ما يكون للحفلات الموسيقية تأثير مماثل، وأضاف دياز: "فى بعض الأحيان لدينا تسجيلات زلزالية من حفلات موسيقى الروك".

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