محمد صلاح يفوز بجائزة افضل لاعب في شهر مارس

أخبار الآن| لندن - بريطانيا - (د ب ا)

حصل الدولي المصري محمد صلاح، على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين كأفضل لاعب في شهر مارس، بعد حصوله على 80٪ من الأصوات في استفتاء الرابطة.

ونجح صلاح في حصد اللقب للمرة الرابعة هذا الموسم، بعدما سجل ستة أهداف في أربع مباريات بالدوري خلال هذا الشهر، بما في ذلك أربعة أهداف ضد واتفورد في ملعب آنفيلد.

وكانت المنافسة بين صلاح وديلي ألي وسون هونغ من ويان فيرتونخين من تونتهام، وديفيد سيلفا وليروي ساني من مانشستر سيتي.

وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة حيث سبق له الفوز بالجائزة في نوفمبر وديسمبر وفبراير.

وشارك صلاح في أربع مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي حيث سجل ستة أهداف وصنع هدفين.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا بفارق خمسة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.







