بيريز ينتظر قرار زيدان لحسم مستقبله مع ريال مدريد

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (وكالات)

ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم قرار مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لحسم مستقبله مع النادي في الموسم القادم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن زيدان لم يبلغ حتى الآن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، بقراره الأخير سواء بالبقاء كمدرب للفريق في الموسم المقبل أو الرحيل.

وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن رئيس ريال مدريد ما زال مقتنعا ببقاء زيدان في الإدارة الفنية للفريق المدريدي بعد تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أنه رغم ذلك إلا أن بيريز يدرس بعض الأسماء المحتملة لتدريب الفريق بدلا من زيدان الذي لم يوضح بعد قراره بخصوص استمراره مع النادي من عدمه.

واعتبرت الصحيفة الإسبانية أن نتيجة المباراة المقبلة من دوري الأبطال أمام يوفنتوس الإيطالي هي التي ستحدد مستقبل زيدان برفقة الفريق الملكي.

وبدأ زيدان مساره التدريبي مع ريال مدريد منذ نيسان/ أبريل 2016، وينتهي عقده مع النادي في صيف 2020.



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