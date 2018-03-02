التونسي الجزيري يواصل صناعة المفاجآت في دورة دبي

أخبار الآن | دبي - الأإمارات العربية المتحدة (متابعات)

انتظر الجمهور العربي 16 عاماً لعودة اللاعبين العرب إلى نصف نهائي «تنس دبي» للرجال ، بعد أن تمكن المصنف 117 عالمياً، التونسي مالك الجزيري ، يوم أمس

من إقصاء منافسه اليوناني أستيفانوس تيس تيس باس ، المصنف 82 على العالم ، إذ فاز الجزيري بواقع مجموعتين لواحدة «6-4 و3-6 و6-4»، في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيس في ربع نهائي النسخة الـ26 من البطولة المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة»، ويسدل الستار عليها مساء اليوم، البالغ إجمالي جوائزها 2.6 مليون دولار.

وأصبح الجزيري أول عربي يبلغ هذا الدور في دورة دبي، بعد المغربي يونس العيناوي الذي خسر نهائي 2002 أمام الفرنسي فابريس سانتورو.

وتمكن الجزيري من الفوز بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3.

وسيواجه الجزيري في نصف النهائي الإسباني روبرتو باوتيستا، الفائز على الكرواتي بورنا كوريتش، بواقع 7-6 (7-4) و6-4، بعد مباراة امتدت لساعة و42 دقيقة.

وكان التونسي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الأول الثلاثاء بتغلبه على البلغاري غريغور ديميتروف الأول في الدورة والرابع عالمياً، وكان فوزه الأول على أحد المصنفين العشرة الأوائل في مسيرته.

وقال الجزيري بعد فوزه أمام الجماهير "الشعور رائع. أقدم أفضل مستوى في حياتي".

وتابع في المؤتمر الصحافي "كانت منافسة قوية الخميس وغير سهلة ابدا. أنهيت مباراتي في وقت متأخر امس. أعتقد اني خلدت الى النوم الساعة الثانية والنصف فجرا، لذا لم أنم كثيرا. خلال المباراة لم يكن مستواي ثابتا، لكني سعيد للفوز في هذه المباراة. عندما تكون سعيدا لا تشعر بالتعب".

وضرب ابن مدينة بنزرت موعدا في نصف النهائي مع الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت المصنف ثالثا والفائز على الكرواتي بورنا تسوريتش 7-6 (7-4) و6-4. وفي ربع النهائي ايضا، تغلب الفرنسي لوكا بويي الثاني على الياباني يويتشي سوجيتا الثامن 3-6 و6-3 و6-2، ليلاقي الفائز من مباراة الصربي فيليب كراينوفيتش السابع والروسي يفغيني دونسكوي.

اقرا ايضا

تعرفوا على تمارين السكوات سر شد جسم النجمات