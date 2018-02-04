بطولة غرب آسيا للفتيات في ضيافة الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بحث اتحاد الكرة ترتيبات استضافة الإمارات لبطولة دول غرب آسيا للفتيات تحت 15 سنة، التي تقام في دبي من 7-14 إبريل المقبل، بمشاركة 6 منتخبات أكدت مشاركتها وهي الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، والبحرين، إضافة إلى الإمارات.

جاء ذلك في الاجتماع الذي حضرته أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، إلى جانب عروبة الحسيني، وكريم المفتي من اتحاد غرب آسيا، وعبد الله الكنزي، وعبد الرزاق الكعبي من اتحاد الكرة.

وأكدت أمل بوشلاخ أن عدد المنتخبات ربما يرتفع إلى تسعة في انتظار تأكيد مشاركة منتخبات، العراق، الكويت، وعُمان، وفي حال الاستقرار على 6 منتخبات وأكثر فإن البطولة ستقام بنظام المجموعتين وفي حال كانت أقل ستقام بنظام المجموعة الواحدة. وقالت: البطولة تأتي ضمن جهود اتحاد الكرة بتطوير الكرة النسائية على مستوى الدولة والقارة الآسيوية.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع مع وفد اتحاد غرب آسيا، الاتفاق على كثير من تفاصيل البطولة منها ملاعب البطولة وتوقيتها، وفنادق المنتخبات والوفود المشاركة، والأمور المالية إضافة إلى بعض التفاصيل الفنية الأخرى المتعلقة بالبطولة.

ووجهت بوشلاخ الشكر لرئيس وأعضاء اتحاد الكرة والأمانة العامة للاتحاد ولمجلس أبوظبي الرياضي ولجنة كرة قدم السيدات لدعمهم المستمر ومتابعتهم الدائمة للكرة النسائية، كما شكرت بوشلاخ اتحاد غرب آسيا على دعمهم واهتمامهم بكرة السيدات في المنطقة وحرصهم على تطوير اللعبة وزيادة وتوسيع قاعدة الممارسات لها، مؤكدة على أنه سيتم تنظيم نسخة مميزة من البطولة.

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