"ريال مدريد" يهزم ريال بيتيس بخماسية ويصعد للمركز الرابع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز صعب على مضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، وبهذه النتجة رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 45 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن فالنسيا صاحب المركز الثالث .



تقدم ريال مدريد بهدف ماركو أسنسيو في الدقيقة 11 لكن عيسى ميندي المدافع الجزائري أدرك التادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 من رأسية، وفي الدقيقة 37 ومن هجمة مرتدة سدد لاعب ريال بيتيس أرضية ارتطمت في مدافع ريال مدريد ناتشو ودخلت المرمى ليتقدم أصحاب الأرض بهذا الهدف وينتهي الشوط على هذه النتيجة.

الشوط الثاني كان ناريا بالنسبة للضيوف حيث عادل راموس النتيجة في الدقيقة 50 من رأسية قوية وبعد 4 دقائق عاد أسنسيو لتسجيل هدفه الثاني وهدف ريال مدريد الثالث، وفي الدقيقة 65 سجل كريستيانو رونالدو الهدف الرابع للريال ليرفع النتيجة إلى 4 - 2 للضيوف لكن سيرجيو ليون عزز لريال بيتيس بالهدف الثالث في الدقيقة 85 لتصبح المباراة شديدة السخونة في آخر دقائق وسط دفاع قوي لريال مدريد وهجوم متواصل لأصحاب الأرض بغية تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 92 ارتدت الكرة بالخطأ من مدافع ريال بيتيس لكريم بنزيمة الذي مرر لأسنسيو على حدود المنطقة فهيأها له مرة أخرها ليودعها بنزيمة في الشباك حاسما النتيجة لريال مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وبهذه النتجة رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 45 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن فالنسيا صاحب المركز الثالث لكن للريال مباراة مؤجلة، أما ريال بيتيس فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع.



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