برشلونة يتأهب لتشلسي بثنائية في مرمى إيبار

أخبار الآن | برشلونة - اسبانيا - (وكالات)

استعادَ برشلونة انتصاراته في الليغا يعد فوزه على ايبار بهدفين نظيفين، ليوسع الفارق مُجددا عن مطارديه، وتمكّن النادي الكاتالوني من استعادة عافيته بعد تعادله في الجولة الماضية أمام خيتافي ليستعد بأفضل طريقة لمواجهة يوم الثلاثاء أمام تشلسي في دوري أبطال أوروبا. وفي غياب أهداف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجل سواريز و جوردي ألبا في مرمى إيبار، ليزيد برشلونة فارق الصدارة لعشر نقاط مؤقتا عن مطارده أتلتكو مدريد.

في التفاصيل، تغلب برشلونة على مضيفه إيبار، بهدفين نظيفين، السبت، ضمن منافسات المرحلة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أن يشد الرحال إلى لندن لمواجهة تشلسي بدور الـ16 من "أبطال أوروبا" الثلاثاء المقبل، ثنائية الضيوف حملت توقيع لويس سواريز (16) وجوردي ألبا قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين.

وسيطر سواريز على تمريرة من ليونيل ميسي وراوغ الحارس، قبل أن يضعها في المرمى الخالي، فيما سدد ميسي في إطار المرمى وهو الأمر ذاته الذي فعله فابيان اوريانا لاعب ايبار الذي طرد قبل 25 دقيقة من النهاية لحصوله على إنذارين، وطرد خوسيه لويس مينديليبار مدرب ايبار قرب النهاية بسبب احتجاجه على الحكم اليخاندرو هرنانديز.

واستفاد برشلونة أخيرا من النقص العددي في صفوف منافسه عندما وضع ألبا الكرة داخل المرمى في الدقيقة 88 ليمنحه الفوز الأول في ثلاث مباريات بعد التعادل مع إسبانيول وخيتافي، ورفع برشلونة رصيده إلى 62 نقطة متفوقا بعشر نقاط على أتليتيكو مدريد الذي يستضيف أتليتيك بيلباو الأحد. وسيحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفا على ريال بيتيس في اليوم ذاته.

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