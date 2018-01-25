"كوتينيو" في تشكيلة برشلونة لأول مرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



قرر المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي استدعاء الوافديّن الجديديّن البرازيلي فيليب كوتينيو والكولومبي يري مينا إلى تشكيلة الفريق الكتالوني التي ستواجه إسبانيول في إياب ربع نهائي كأس الملك، وحضر أيضا في التشكيلة الكتالونية كل من أندريس إنييستا وباكو ألكاسير الذين عانيا من الإصابة وغابا عن مباراة الذهاب، ويغيب عن التشكيلة كل من عثمان ديمبيلي وتوماس فيرمايلين وخوسي أرنايز.

وخسر برشلونة مباراة الذهاب أمام مضيفه إسبانيول بهدف وحيد سجل في الدقيقة 87 من المباراة، وكان فريق إشبيلية أول المتأهلين إلى المربع الذهبي من بطولة كأس الملك بعد تفوقه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 في مجمل مباراتي الذهاب والإياب.

والتحق فالنسيا بإشبيلية بفوزه على مضيفه ألافيس 3-2 بركلات الترجيح الأربعاء في إياب ربع النهائي، وأعلن نادي برشلونة الاسباني عن وجهة النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدافع الفريق الجديد، بعد الإعلان عن رحيله بشكل رسمي بالأمس دون الكشف عن وجهته.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، وأكد خلاله أن اللاعب سينضم لصفوف فريق هيبي فورتشين الصيني في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأكد البيان أن النادي قد توصل لإتفاق مع نظيره الصيني على انتقال "ماسكيرانو" له في الـ 26 من شهر يناير الجاري، وبعد أن يخوض اللاعب مباراة العودة بربع نهائي كأس الملك أمام إسبانيول"..

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