100 يوم على انطلااق الأولمبياد الخاص في أبوظبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي 2019 عن تفاصيل استضافة الحدث الرياضي الإنساني الأضخم في العالم، والذي ينطلق من 14 إلى 21 مارس بالعاصمة أبوظبي، كما أعلن عن العد التنازلي بـ100 يوم على الاستضافة.

وتناولت فعاليات المؤتمر تقديم المنتخب الإماراتي المشارك بـ3002 رياضي كأكبر وفد مشارك في الأولمبياد الخاص، وعدد الدول المشاركة الذي سجل 192 دولة، كما تناول المتحدثون بعض الأمور الفنية والجوانب الإنسانية للأولمبياد الخاص وتأثير الرياضة الإيجابي على أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، كم تم اختيار لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى شيخة القاسمي لحمل شعلة الأمل.

حضر وتحدث خلال الجلسة الأولى معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية.

ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة.

وتعد الدورة التي أكبر حدث رياضي لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، على ضوء عدد المشاركين فيه الذي يبلغ 7500 لاعب ولاعبة من 176 دولة حول العالم، وأكثر من 3000 مدرب وإداري وعضو بالأجهزة الطبية في كل بعثة، ويستهدف الحدث نحو 20 ألف متطوع يعملون على توفير كل الخدمات بأعلى جودة للمشاركين كافة في الحدث.

ومن المنتظر أن يتم أيضاً الكشف عن بعض المبادرات الرئيسة من الشركاء الحكوميين الذين تم الإعلان عن انضمامهم لرعاية الحدث وتعاونهم مع اللجنة المنظمة المحلية العليا، لإخراجه بأفضل صورة، وهم الاتحادات الوطنية والمجالس الرياضية والهيئة العامة للرياضة وشرطة دبي، فضلاً عن عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية، كما أنه ستتم إتاحة الفرصة أمام عدد من سفراء الأولمبياد الخاص، للحديث عن الدورة العالمية، وإلقاء الضوء على تجاربهم مع فئة الأولمبياد الخاص، والبعد الإنساني الذي انعكس على مسيرة كل منهم جراء ذلك.

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