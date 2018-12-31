رسمياً..بيكيه يشتري نادي أندورا الإسباني

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

وقع مدافع فريق برشلونة، جيرارد بيكيه، رسمياً الأحد، عقد شراء أحد الأندية الإسبانية.

واشترى مدافع برشلونة، نادي أندورا، بعد موافقة أعضاء مجلس إدارته، بالأجماع على بيع 99% من أسهم النادي لصالح شركة كوزموس، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها.

ويلعب نادي أندورا الذي تم تأسيسه عام 1942، في مسابقات الاتحاد الإسباني، ويشارك حاليًا في الدرجات الدنيا بالدوري الإسباني، ولعب 17 عاماً في دوري الدرجة الثانية.

يذكر أن ديون النادي الذي تم بيعه لصالح شركة كوزموس التي يرأسها بيكيه، تبلغ 200 ألف يورو.

ولا يعد بيكيه أول لاعب يشتري نادي رياضي بل سبقه في ذلك عدد من النجوم البارزين.

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