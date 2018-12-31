رانييري يرغب بقتل مهاجمه الفرنسي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

في مشهد رائع يؤكد التضامن مع لاعبها الذي تعرض لإهانات عنصرية، ارتدت جماهير نابولي الإيطالي أقنعة تحمل صورة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، إضافة إلى قمصان تحمل اسمه، خلال مباراة الفريق أمام بولونيا، السبت (3-2).

وكان النجم السنغالي قد تعرض للإساءة العنصرية في المباراة التي خسرها نابولي أمام إنتر ميلانو بهدف نظيف، الأربعاء الماضي.

وهذه المرة الثانية التي يتضامن فيها مشجعو نابولي من كوليبالي، إذ ارتدت الجماهير أقنعة تحمل صورته في عام 2016 بعد أن تعرض لهتافات عنصرية من جماهير لاتسيو في ملعب "الأولمبيكو".

وسيضطر إنتر ميلانو للعب مباراتيه التاليتين خلف أبواب مغلقة، رغم أن النادي قد يقدم طلب استئناف. وذلك وفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية.

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كلاوديو رانييري المدير الفني لفولهام، أنه أراد قتل مهاجمه الفرنسي، أبو بكر كمارا، بعد قيامه بخطف الكرة من زميله الصربي ألكسندر ميتروفيتش لتسديد ركلة جزاء خلال مباراة الفريق أمام هدرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 82 والنتيجة لا تزال 0-0 بين الفريقين، حصل المهاجم الفرنسي على ركلة جزاء تسبب فيها إثر لمسة يد من أحد لاعبي هدرسفيلد تاون داخل منطقة الجزاء، ثم حاول مسدد الركلات الترجيحية للفريق، ميتروفيتش، تسديد الكرة، لكن زميله كمارا منعه من ذلك وطلب تسديدها.

وتطور الأمر إلى مشادة كلامية عنيفة بين الثنائي انتهت بقبلة من المهاجم الصربي على رأس زميله كمارا، الذي لم يستغل الفرصة وأهدر ضربة الجزاء وسط غضب عارم من جماهير فولهام.

وبعد المباراة، اتهم رانييري لاعبه الفرنسي (23 عاما) بعدم احترام النادي لإصراره على تنفيذ ركلة جزاء ضد رغبته.

وقال رانييري: "أبلغت كمارا بأن يترك الكرة لميتروفيتش؛ لأنه الذي يسدد ركلات الجزاء في الفريق".

وأضاف: :إنه أمر لا يصدق. إنه لا يحترمني أو يحترم النادي والفريق والجماهير، تحدثت معه وأبلغته بأن ما فعله غير سليم".

وتابع: "أردت قتله وهذا طبيعي عندما يمسك لاعب بالكرة لمجرد أنه سجل آخر ركلة جزاء (أمام مانشستر يونايتد)، كان يجب أن ينفذها ميتروفيتش. هذا ما في الأمر".

يذكر أن ميتروفيتش أبى أن يخرج اللقاء بالتعادل السلبي، لينجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 91، ليرفع فولهام رصيده للنقطة 14 في المركز 18 بالدوري الإنجليزي.

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لن يتمكن "واشنطن ويزاردز" من الاعتماد على نجمه جون وول لما تبقى من الموسم الحالي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لأنه سيخضع لعملية جراحية في كاحله الأيسر، بحسب ما أعلن فريقه السبت.

وجاء الإعلان عن العملية الجراحية على لسان مدرب واشنطن "سكوت بروكس" بعد الفوز على "تشارلوت هورنتس"، كاشفا أن اللاعب، البالغ 28 عاما، يحتاج بين ستة وثمانية أشهر من أجل التعافي.

ورأى الأطباء أنه لا مفر من اجراء العملية الجراحية من أجل معالجة مشكلة كانت تزعج وول منذ أكثر من عام، وقد اجتمع الأخير، بالطبيب المتخصص الذي نصحه بالعملية.

واتخذ وول قرار اجراء العملية لأن ذلك سيخوله أن يكون في كامل لياقته عندما يبدأ الموسم المقبل.

وأشاد المدرب بروكس بوول الذي سجل ما معدله 20,7 نقطة مع 8,7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، قائلا "أنا معه منذ قرابة ثلاثة أعوام. إنه أقوى ما يمكن، ولم يتذمر يوما. أراد أن ينافس من أجل فريقه، لكن وصلت الأمور إلى حد اضطراره لاتخاذ قرارات صعبة، ولهذا السبب التقى بالطبيب المتخصص".

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