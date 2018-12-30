أبرز 7 مهاجمين منتظرين في كأس أسيا 2019

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @GoalAR )

أيام قليلة تفصلنا عن بداية بطولة كأس آسيا 2019، التي تحتضنها الإمارات الشهر المقبل، وبالتحديد تبدأ يوم 5 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 1 فبراير 2019.

وقبل بداية البطولة نلقي لكم الضوء على أبرز المهاجمين المتوقع بروزهم في كأس آسيا بحسب اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

1. سردار أزمون



النجم الصاعد في كرة القدم الإيرانية، ويلعب أزمون في روسيا، وهو يمتلك سجل تهديفي مميز مع منتخب بلاده، علماً بأنه سجل هدفين في 4 مباريات خلال النسخة الماضية في أستراليا.

2. أحمد خليل

سجل 4 أهداف في النسخة الماضية من البطولة عام 2015، ليساهم في حصول الإمارات على المركز الثالث والآن على بعد 3 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف مع منتخب الإمارات والذي يتربع عليه عدنان الطلياني برصيد 52 هدف.

3.عمر السومة

يُعد السومة أفضل هدافي الدوري السعودي في 3 مواسم متتالية، بمعدل هدف في كل مباراة مع نادي الأهلي.

4.حمزة الدردور

كان نجاح حمزة الدردور في تسجيل 4 أهداف خلال المباراة التي تغلب فيها الأردن على فلسطين 5-1 واحدة من أهم محطات كأس آسيا 2015.

5.المعز علي

لاعب الدحيل تألق خلال بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين، عندما توج بجائزة الهداف، يأمل المعز علي في مواصلة التألق مع المنتخب الأول.

6.مارتن بويل

خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب أستراليا في شهر نوفمبر من هذا العام، إلا أن مارتن بويل المولود في اسكتلندا سيشكل إضافة كبيرة للفريق في محاولة لتعويض اعتزال النجم السابق تيم كاهيل.

7.تاكومي مينامينو

تاكومي مينامينو 23 عاماً إلى منتخب اليابان بعد غياب استمر ثلاث سنوات، وقد أثبت قدرته خلال المباريات التي شارك بها عام 2018.

مصدر الصور: @GoalAR

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