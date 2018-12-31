أكثر 10 لاعبين مرواغين في الدوريات الخمس الكبرى خلال 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @GoalSA )

اللعب الحلو النظيف أساس تسجيل الأهداف والربح ، فصناعة الهدف فن لا يتقنه إلا المحترفون ، والمنوارة أحد صور هذا الفن .. ننقل لكم هنا أفضل 10 لاعبين قاموا بمناورات ناجحة في عام 2018 في الدوريات الخمس الكبرى

10. تانجوي ندومبيلي لاعب ليون في المركز العاشر، 118 مراوغة بنسبة نجاح 68%.

9. الألماني ليروي ساني في المرك التاسع 119 مراوغة بنسبة 56%.

8. إيفر بانيجا لاعب إشبيليه في المركز الثامن 121 مراوغة ونسبة نجاح 68%.

7. فلوريان توفان جناح مارسيليا في المركز السابع، 123 مراوغة ونسبة 53.95%.

6. التونسي نعيم سليتي لاعب ديجون الفرنسي في المركز السادس 126 مراوغة ونسبة 72%.

5. دوجلاس كوستا نجم يوفنتوس في المركز الخامس 137 مراوغة ونسبة 67%.

4. نيمار في المركز الرابع 150 مراوغة ونسبة نجاح 54%.

3.ماكسيمين لاعب نيس، يتواجد في المركز الثالث 156 مراوغة ونسبة 54.55%.

2.هازارد في المركز الثاني 192 تمريرة ونسبة نجاح 66.67%.

1.ميسي في المركز الأول 208 مراوغة ونسبة نجاح 65.41 % من مراوغاته.

مصدر الصور : @GoalSA

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