الفرق الـ 10 الأكثر انتصاراِ في 2018 بالدوريات الـ5 الكبرى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (@GoalSA )

مع نهاية عام 2018 كان في حصاد كرة القدم في الدوريات الخمس الكبرى العديد من المباريات نستعرض هنا معاً الفرق الأكثر تحقيقًا للانتصار فيها خلال العام

10. إشبيلية

انتصر خلال هذا العام في 34 مباراة.

9. ليفربول

انتصر خلال هذا العام في 34 مباراة.

8. توتنهام

انتصر خلال هذا العام في 35 مباراة.

7. بايرن ميونيخ

انتصر خلال هذا العام في 37 مباراة.

6. ريال مدريد

انتصر خلال هذا العام في 38 مباراة.

5. أتلتيكو مدريد

انتصر خلال هذا العام في 38 مباراة.

4. برشلونة

انتصر خلال هذا العام في 39 مباراة.

3 .مانشستر سيتي

انتصر خلال هذا العام في 40 مباراة.

2. باريس سان جيرمان

انتصر خلال هذا العام في 42 مباراة.

1. يوفنتوس

انتصر خلال هذا العام في 42 مباراة.

مصدر الصور: @GoalSA

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