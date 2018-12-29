ابرز الصفقات التي أشعلت الصراع بين الاندية في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبوالقاسم)

شهد عام 2018 العديد من الانتقالات في عالم كرة القدم، خلق بعضها أصداء واسعة وسط محبي الساحة المستديرة، من أهم تلك الانتقالات:-

كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي يقضي بانتقال كريستيانو رونالدو لصفوف الأخير بصفقة قدرت الصحف قيمتها بحوالي 100 مليون يورو، تلك الصفقة أثارت جدلاً كبيراً خاصة بعد المسيرة الكبيرة لرونالدو مع الفريق الملكي .

فان دايك إلى ليفربول

الهولندي فيرجيل فان دايك انتقل من ساوثمبتون الى ليفربول مقابل 84 مليون ليصبح أغلى مدافع بالعالم

كوتينو إلى برشلونة

انتقل البرازيلي إلى برشلونة يناير الماضي، في الصفقة تعد الأضخم للدوري الإنجليزي مقابل 142 مليون جنيه استرليني

أليسون بيكر إلى ليفربول

أعلن ليفربول تعاقده مع البرازيلي أليسون من روما في صفقة قياسية عالمية تبلغ قيمتها 72.5 مليون يورو

وشارك أليسون في 37 مباراة مع روما الموسم الماضي وساعده على التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا

سانشيز إلي مانشستر

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن ضمه للنجم التشيلي في صفقة تبادلية، مع اللاعب الأرميني هينريك مخيتاريان، في صفقة كلفت خزينة الشياطين الحمر 35 مليون جنيه إسترليني.

كورتوا إلي ريال مدريد

انتقل البلجيكي إلى الريال في صفقة بلغت 35 مليون إسترليني، كورتوا حصل على جائزة أفضل حارس في كأس العالم الأخير مع بلجيكا بعد ان حصد الشياطين الحمر المركز الثالث في البطولة.

اوبمبيانج إلى ارسنال

انتقل الغابوني من بوروسيا دورتموند الالماني إلى أرسنال في صفقة قدرت قيمتها بـ 64 مليون جنيه

مصدر الصورة : (Juventus FC)

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