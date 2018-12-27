واقعة عنصرية مؤسفة في مباراة بالدوري الإيطالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن فريقه سينحسب من المباريات، إذا تكررت الهتافات العنصرية التي تعرض لها المدافع كاليدو كوليبالي خلال الهزيمة صفر-1 أمام إنترناسيونالي بإستاد سان سيرو في الجولة الـ 18 من الكالتشيو، الأربعاء.

وقال أنشيلوتي، الذي أشار إلى أنه تم توجيه الجماهير بالتوقف عن الهتافات ثلاث مرات دون إيقاف اللعب، مشيراً بأن مدافعه السنغالي لم يتمالك أعصابه، وتم طرده من المباراة بعد تلك التصرفات.

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