راكيتيتش ينال جائزة أفضل هدف في دور المجموعات بدوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (متابعات)

أفصح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن أفضل هدف في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وأوضح الحساب الرسمي لدوري الأبطال، أن هدف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب نادي برشلونة الإسباني، على توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حصل على جائزة الأفضل في دور المجموعات. وتفوَّق هدف راكيتيتش على الثلاثي: ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وعثمان ديمبلي، زميله في برشلونة، في التصويت.

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