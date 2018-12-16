يوفنتوس يتغلب على تورينو ويواصل صدارة الدوري الإيطالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للانتصار على تورينو بهدف مقابل لاشيء، مساء السبت، في الجولة الـ 16 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وسجل رونالدو هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 70 من علامة الجزاء.

ونفذ رونالدو الركلة بنجاح ليحرز الهدف رقم 5 آلاف ليوفنتوس في دوري الدرجة الأولى ويرفع رصيد الفريق إلى 46 من 48 نقطة أتيحت حتى الآن.

وركض اللاعب البرتغالي باتجاه إيتشاتسو ودفعه بكتفه أثناء احتفاله بهدفه 11 في الدوري ليتقاسم صدارة الهدافين مع كشيشتو فبياتك مهاجم جنوى.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 46، مبتعدا عن اقرب منافسيه نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، حيث سيلعب الأحد أمام كالياري.

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