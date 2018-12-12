العين يفتتح "مونديال الأندية"
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2018"، والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر بمدينتي العين وأبوظبي. ويقص فريق العين الإماراتي شريط البطولة بمواجهة ويلينغتون النيوزلندي
وبهذه المناسبة قال مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية الإمارات 2018، عارف حمد العواني: "نتقدم بالتهنئة لنادي ريفر بليت على إحرازه لقب كأس ليبرتادوريس ونرحب بانضمامه إلى إحدى أبرز بطولات الأندية العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات. لا شك بأن تواجد نادي بحجمه سيثري منافسات البطولة، وسيجعل منها واحدة من أبرز النسخ على الإطلاق بما تضمه من نخبة الفرق العالمية"..
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