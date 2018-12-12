العين يفتتح "مونديال الأندية"

... نخبة نجوم التنس يفتتحون كأس مبادلة اليوم يقص البريطاني أندي موراي المصنف الثالث على العالم وبطل أولمبياد لندن

... إنطلاق منافسات كأس العالم للغطس العالي بجزيرة ياس في أبوظبي تنطلق منافسات كأس العالم للغطس العالي بجزيرة ياس في أبوظبي، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة "فينا"

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