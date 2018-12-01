أمريكي وسويسري يتصدران سباقاً رياضيا عالمياً في سلطنة عمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في حدث يعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط استضافة سلطنة عمان النسخة الافتتاحية من سباق تحدّي الجري الجبلي العالمي “ألترا تريل مون بلان” وذلك في ولاية الحمراء أمام جموع غفيرة من الجماهير وأهالي المنطقة بعد أن قطعوا المشاركين مسافة تصل إلى 137 كيلومترا منها 7800 متر صعودا عبر المنحدرات الصخرية والممرات الضيقة في الجبل الأخضر حيث تضمن الحدث مشاركة 455 متسابقاً من 56 دولة ، ويأتي هذا السباق ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها عُمان للإبحار بالتعاون مع وزارة السياحة.

حيث حصل العداء الأمريكي جيسن شلارب على المركز الأول وفي المركز الثاني حصد العداء السويسري دييغو بازوس في خط نهاية النسخة الافتتاحية من السباق فيما جاء العداء الروسي أليكسي تولستنكو في المركز الثالث والعداء الليتواني جيديمينياس بطل سباقات ألترا تريل العالمية لعام 2016 في المركز الرابع.

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