قصة نجاح: كيف انتصر نادي مانشستر سيتي تحت ملكية الشيخ منصور

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (فدوى السباعي)

سر نجاح نادي مانشستر سيتي يكمن وراء قيادية مالكه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي ساعد النادي في تحقيق ما لم يستطع تحقيقه من قبل.

فمنذ تبني الشيخ منصور لنادي مانشستر سيتي قبل 10 سنوات، و هو في تقدم مستمر اذ أصبح من بين النوادي الأكثر قوة بتحقيق انتصارات متتالية.

لم تعد مدينة مانشستر الإنجليزية حمراء كما يرى عشاق الشياطين الحمر .. القمر الأزرق سطع في سماء الكرة الإنجليزية أقله في السنوات القليلة الماضية عندما بدأ مانشستر سيتي رحلة تألق ونجاح مع

ملاكه الجدد ليستطيع في وقت قصير أن يفرض نفسه على أجندة الكرة الإنجليزية والأوروبية كأحد أقوى الأندية.



قفزات كبيرة للأمام موسمًا بعد الآخر، قفزات منحته بطولات لافتة خلال أقل من عشر سنوات بعد تحول ملكيته إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي دعمه بكافة الطرق ليكون بين الأندية الكبار، إذ

فاز بلقب لدوري الإنجليزي الممتاز كما رفع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدرع الخيرية .

و قد أصبح مانشستر سيتي يمثل نموذجاً مثالياً للعمل داخل الأندية العالمية، مع سعي الجهازين الإداري والفني الدائم إلى تحقيق المزيد من الانتصارات والوصول بنادي مانشستر إلى القمة.

مشوار النجاح المحلي جعل أعين عشاق الفريق الأزرق على اللقب الأوروبي ليواصل الفريق طموحه للفوز في دوري أبطال أوروبا بقيادة مدربه الإسباني المُحنّك بيب جوارديولا .

مانشستر سيتي هذا الموسم عاقد العزم على تحقيق البطولة الأوروبية وما كان فوزه الساحق على حساب ضيفه، شاختار الأوكراني بسداسية نظيفة إلا جرس انذار لأندية أوروبا أن القمر الأزرق سيسطع

من جديد في سماء القارة العجوز.

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