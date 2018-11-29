شرط مفاجىء قد يمنع عودة نيمار لبرشلونة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير صحفية إن إدارة برشلونة اشترطت على النجم البرازيلي نيمار لاعبها السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي التقدم باعتذار رسمي للجماهير وإدارة النادي عن تصرفه العام الماضي، قبل الدخول في مفاوضات رسمية لإنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق.

وكسر نيمار عقده مع برشلونة صيف 2017 بعدما دفع باريس سان جيرمان مبلغ 222 مليون يورو لضمه وجعله أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقالت مصادر إن إدارة النادي الكتالوني تحدثت مع اللاعبين الكبار وأيدوا عودة نيمار، ولكن الإدارة قررت تقديم اللاعب البرازيلي0 باعتذار علني لجماهير النادي وإدارته ولاعبيه على ما بدر منه عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان وهو ما أشعل الغضب داخل أسوار البيت الكتالوني ضده.

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