فريق أيرلندي يدعي وفاة أحد لاعبيه لتأجيل مباراة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

في واقعة غريبة، أدعى مسؤولي فريق باليبراك الأيرلندي الذي ينافس في دوري الهواة، وفاة أحد لاعبيه لتأجيل مباراة.

وكان من المقرر أن يواجه باليبراك، فريق أركلو تاون، لكن الأول أعلن عن وفاة أحد لاعبيه، وهو الإسباني فيرناندو نونو لا فوينتي في حادث سير.

وتعاطفا مع الحادث التراجيدي الذي مر به باليبراك، وقفت جميع أندية دوري لانيستر، دقيقة في جميع المباريات حدادًا على وفاة لا فوينتي.

وأصدر النادي بيانًا يوم الثلاثاء قال فيه "نمى إلى وعينا كإدارة ولاعبين وجهاز فني، حدوث خطأ من أحد أفراد الجهاز الإداري والذي أذاع خبرا غير صحيح، وعقدنا اجتماعا وتم تجريد هذا الشخص من مسؤولياته".

ومن ناحية أخرى، فإن فيرناندو نونو لا فوينتني، الذي أعلن عن وفاته، لم ينزعج بشكل كبير من الأخبار، فهو لم ير سوى الجانب الكوميدي منها فقط.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية كنت في منزلي بعد أن أنهيت عملي، ألعب بلايستيشن، وفجأة تلقيت اتصالا من العمل يقولون لي أنني أصبحت مشهورا، ثم بدأوا في إرسال لي الأخبار والمقالات التي تتحدث عن الأمر، وهكذا عرفت أنني مُت".

وقال ديفيد موران رئيس الدوري لصحيفة أيريش تايمز "بدأنا في حل اللغز يوم الاثنين الماضي، عندما حاولنا الاتصال بأسرة اللاعب لنرى ما يمكن أن نفعله لمساعدتهم، لكن النادي قال لنا أن الجثة عادت لإسبانيا بالفعل.

وأضاف بأنه لا يمكن فعل شيء كهذا لتأجيل مباراة كرة قدم، حيث ارتدى اللاعبون في جميع المباريات الأخرى شارات سوداء، والكل وقف دقيقة حدادا على اللاعب.

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